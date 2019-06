China su fronte, si ses sezzidu pesa! Ch'es passende sa Brigata tattaresa

Per il 73esimo anniversario della Festa della Repubblica in via dei Fori Imperiali per la ventesima volta consecutiva sfila la Brigata Sassari

Di: Redazione Sardegna Live - Video Rai 1

Tra i corpi militari che hanno sfilato in via dei Fori Imperiali per il 73esimo anniversario della Festa della Repubblica c’è anche la Brigata Sassari dell'Esercito, diretta dal 1° Luogotenente Andrea Atzeni, che ha marciato intonando lo storico inno "Dimonios".

Le note delle launeddas del Caporal Maggiore Scelto Vincenzo Cannova hanno scandito i suoni di un percorso caratterizzato da tanto orgoglio ed emozione.

Con gli altri reparti, come tutti gli anni ormai, hanno sfilato davanti Capo dello Stato anche i soldati della Brigata “Sassari”, i diavoli rossi, Dimonios, dal nome dato ai fanti sardi durante la prima guerra mondiale per il loro irriducibile e impressionante coraggio.

La rassegna è strutturata in 7 settori. In apertura la banda dei Carabinieri, le bandiere delle Forze armate e della Guardia di Finanza, i gonfaloni delle regioni delle province e dei comuni italiani, medaglieri e labari delle associazioni combattentistiche e d'Arma. Nel primo settore - oltre ai sindaci - le bandiere Onu, Nato, Ue e quelle degli organismi multinazionali, il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, i veterani, gli ufficiali della Riserva selezionata, una rappresentanza del personale civile della Difesa, la banda della Brigata Sassari e gli atleti dei gruppi sportivi olimpici.

I quattro successivi settori sono dedicati alle singole Forze armate - Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri - mentre il sesto settore e' composto dai corpi militari e ausiliari dello stato, tra cui una compagnia del corpo militare della Croce Rossa e delle infermiere volontarie della Cri e una compagnia del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il settimo e ultimo settore comprende i Corpi armati e non dello Stato, tra cui la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, il Servizio Civile Nazionale e il Corpo di Polizia di Roma Capitale.

A chiudere lo sfilamento la fanfara e una compagnia del 7/o reggimento bersaglieri. Al termine della rassegna le Frecce Tricolori hanno sorvolato i Fori Imperiali. Gli onori finali al presidente della Repubblica sono stati resi dal reggimento dei corazzieri a cavallo e dalla fanfara dei carabinieri a cavallo. Ottocento bambini, provenienti da diverse scuole italiane, che hanno assistito allo sfilamento dalle tribune, nell'ambito di un progetto voluto e sostenuto dal capo dello Stato.

China su fronte si ses sezzidu pesa! ch'es passende sa Brigata tattaresa boh! boh! e cun sa mannu sinna sa mezzus gioventude de Saldigna Semus istiga de cudd'antica zente ch'à s'innimigu frimmaiat su boh! boh! es nostra oe s'insigna pro s'onore de s'Italia e de Saldigna