Dalla vittoria ad "Amici" al coming out, la parabola di Marco Carta

Nel 2009 trionfò a Sanremo, poi fu disco di platino, oggi l'arresto per furto aggravato

Di: Redazione Sardegna Live

E’ divenuto popolare nel 2008 trionfando nell’edizione di quell’anno del programma Amici con il 75% delle preferenze. Marco Carta non è semplicemente uno dei tanti “figli” di Maria De Filippi. Ancora oggi, a oltre dieci anni di distanza da quel grande successo, è infatti fra i più amati protagonisti di una trasmissione che ha fatto epoca, idolo dei ragazzini e non solo.

Ma quella di Canale 5 non è l’unica vittoria che ha reso celebre l’artista cagliaritano. Un anno dopo, era il 2009, Marco Carta ha conquistato il primo posto anche al Festival di Sanremo, con la canzone "La forza mia", anche grazie al grande sostegno del pubblico. Sembrava l’inizio di una carriera folgorante, eppure non sempre il cantante è riuscito a tenere accese su di sé le luci dei riflettori.

Nel 2011, dopo il secondo album "Il cuore muove" (disco d'oro), ha ottenuto il premio "Best Talent Show Artist" per i RTL Awards. Nel 2012 e nel 2013 i ragazzi lo hanno incoronato vincitore dei Kids Choice Awards come miglior cantante italiano.



Nel 2014 il suo brano "Splendida ostinazione" è divenuto disco di platino e viene premiato come "Canzone dell'estate" agli RTL Awards.

Dal 2015 pubblica il libro "Ho una storia da raccontare", che entra tra i best seller, per poi partecipare a L'isola dei famosi, arrivando sesto nella classifica finale.

Tornato in Italia si ripresenta ai suoi fan con l'album "Come il mondo" mentre nel 2017 esce il suo ultimo album "Tieniti forte". Il riscontro della critica e del pubblico, per entrambi i lavori, non è particolarmente entusiasmante. Poi Carta ottiene un nuovo successo vincendo il Tale e quale show. A ottobre del 2018, durante una puntata della trasmissione Domenica Live di Barbara d'Urso, fa coming out annunciando la propria omosessualità.ù

Carta si trova ora agli arresti domiciliari, dopo aver tentato di rubare sei magliette dal valore complessivo di 1200 euro alla Rinascente in piazza Duomo a Milano.