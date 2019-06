Auto contro moto sulla Litoranea per Villasimius, grave un centauro

Una scena terribile quella apparsa ai soccorritori

Di: Alessandro Congia

Bruttissimo incidente intorno alle 12.40 di quest'oggi, nei pressi del Setar Hotel, sulla litoranea quartese per Villasimius. Un'auto si è scontrata frontalmente con una moto, con conseguenze terribili: il centauro coinvolto è al pronto soccorso, in codice rosso.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115 i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti in viale Leonardo Da Vinci: per cause ancora da accertare una moto e un autovettura si sono scontrate, sul posto è stata inviata la squadra di Pronto 2A della sede centrale del Comando.

I feriti soccorsi dal personale Soccorritore sanitario invitato dal servizio di Emergenza del 118, in codice rosso il motociclista trasportato in ospedale, il conducente dell'auto ferito lievemente non in pericolo di vita.

Gli operatori del 115 all'arrivo sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l'autovettura e la moto che ha causa di una perdita di benzina si è reso necessario delimitare l'area.

La corsia di marcia e stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Quartu Sant'Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.