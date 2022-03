Ogliastra. Rinviata a causa del maltempo la manifestazione in difesa della sanità

“Nei prossimi giorni vi comunicheremo la nuova data. Insieme per tutelare la nostra salute”

Di: Redazione Sardegna Live

Rinviata per maltempo la manifestazione in difesa della sanità organizzata per sabato 19 marzo a Lanusei dalle associazioni e dai comitati ogliastrini.

“Confidiamo nella clemenza del tempo in modo da poter organizzare entro breve la mobilitazione”, spiega Adriano Micheli, portavoce del movimento “Giù le mani dall’Ogliastra”.

“Il territorio dell’Ogliastra – ribadisce - è sfavorito geograficamente, per questo motivo è impensabile che in un momento di bisogno si possa raggiungere uno degli altri presidi ospedalieri presenti sull’Isola. Chiediamo un ospedale completamente operativo e migliorato con nuovi reparti. Ne risente non solo la popolazione locale ma tutto ciò che è un probabile futuro sviluppo economico del territorio”.

“Nei prossimi giorni vi comunicheremo la nuova data”, fa sapere Micheli. L’invito a partecipare è rivolto anche “ai politici che ci rappresentano, nella speranza che trasformino le nostre richieste in atti concreti”.