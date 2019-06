“La fame non va in vacanza”: la Dinamo a sostegno dell’iniziativa del Banco Alimentare

Giorgio Frasconi: “Far capire quanto grave sia il problema della povertà alimentare nel nostro paese”

Di: Antonio Caria

La Dinamo Sassari ha deciso di sostenere l’iniziativa del Banco Alimentare “La fame non va in vacanza”, in programma oggi e domani in Sardegna. È online, infatti, un video in cui due giocatori della squadra – Jack De Vecchi e Ousmane Diop – invitano i sardi a partecipare all’iniziativa benefica. “Con una piccola donazione riceverai due vasetti di marmellata e potrai aiutare il Banco Alimentare. La fame non va in vacanza”, dichiara il capitano biancoblu nel filmato disponibile sulle principali piattaforme social e sul sito web della Dinamo.

Oggi (1 giugno) i volontari sono a Nuoro davanti alla Chiesa delle Grazie, mentre domani si sposteranno a Cagliari, al Porticciolo di Marina Piccola, a Iglesias (in Piazza Pichi) e a Sassari, come ricordano i giocatori della Dinamo in Piazza Castello. Gli orari saranno dalle 9.00 alle 18.00.

Con una donazione minima di 10 euro sarà possibile ricevere due vasetti da 340 grammi di marmellate e un volantino informativo sulle attività di Banco Alimentare,

“Pensiamo sia arrivato il momento anche per Banco Alimentare di scendere in piazza per far conoscere il nostro lavoro quotidiano a sostegno delle persone più deboli e fragili – queste le parole di Giorgio Frasconi, presidente dell’Associazione Banco Alimentare della Sardegna Onlus -. Il nome della due giorni di piazza, La fame non va in vacanza, vuole far capire quanto grave sia il problema della povertà alimentare nel nostro paese e lo è ancor di più nel periodo estivo quando le città si svuotano e migliaia di persone restano sole, a volte senza aver cibo a sufficienza. Le categorie più esposte sono le più fragili e meno visibili come i bambini e i minori che, all’interno di famiglie spesso numerose, si trovano a patire silenziosamente la fame. Banco Alimentare lavora ogni giorno per aiutare queste persone.”

Secondo alcuni dati, negli ultimi dieci anni la povertà in Italia è passata dal 3% a quasi l’8,5% della popolazione; ma mentre per gli ultrasessantacinquenni è rimasta sostanzialmente stabile attorno al 4%, per bambini e ragazzi fino a 17 anni è aumentata di quattro volte, dal 3% al 12%. Il rischio di povertà cresce all’aumentare del numero di figli: in media, le famiglie in povertà sono circa il 7%, valore che sale a ben oltre il 9% per quelle con due figli e supera il 20% in quelle con tre o più figli. E il rischio di povertà aumenta dove il genitore è solo, per lo più donna*.

Nel 2018 il Banco Alimentare ha assistito 1 milione 500mila persone, di cui 345mila minori, attraverso 7mila 569 strutture caritative a cui sono state distribuite 90mila tonnellate di cibo.

Da fine maggio a fine giugno sarà inoltre possibile partecipare a tanti eventi legati al trentennale del Banco Alimentare durante i quali sarà proposta anche la confezione di due marmellate con il messaggio “La fame non va in vacanza”.