Policlinico di Sassari: “Un progetto per le politiche attive del lavoro e l'abbattimento delle liste d'attesa”

Alessandra Zedda: “Misure individuate per far fronte alla grave situazione in cui versa il personale sanitario dipendente”

Di: Antonio Caria

“Una misura che ci permette di raggiungere due obiettivi, salvaguardare i lavoratori del policlinico sassarese e abbattere le liste d’attesa”.

Sono queste le parole pronunciate dall’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, per l’approvazione della delibera delibera n.20/27 "Progetto di politiche attive del lavoro in favore del personale sanitario del Policlinico Sassarese volto alla realizzazione di misure finalizzate all’abbattimento delle liste d’attesa", su proposta dello stesso assessore del Lavoro Alessandra Zedda, d’intesa con il titolare alla Sanità.

“Si tratta – ha spiegato la Zedda – di misure individuate per far fronte alla grave situazione in cui versa il personale sanitario dipendente del Policlinico sassarese, evitando il rischio di uno stato di disoccupazione".

Ciò è il risultato dell'accordo sindacale, sottoscritto lo scorso 15 maggio, tra gli Assessorati regionali del Lavoro e della Sanità e le sigle sindacali Cgil e Fp-Cgil, Fp-Cisl e Uil-Fpl. Gli obiettivi sono quelli di realizzare un progetto di politiche attive del lavoro e di scongiurare la richiesta di attivazione della procedura di licenziamento collettivo.

Alla fine di giugno sono circa un centinaio gli operatori sanitari che usciranno dalla copertura degli ammortizzatori sociali attualmente attivi. Il progetto, che sarà attivato da Aspal e per cui sono state stanziate risorse per 738mila euro, “Consentirà agli operatori sanitari del Policlinico – ha aggiunto Nieddu - di prestare servizio negli altri presidi sanitari del sassarese, rafforzandone gli organici, e di ricevere un’integrazione salariale sino al 31 dicembre”.

“Il lavoro di concerto fra Sanità e Lavoro – ha concluso l’assessora Zedda – ha permesso di dare una risposta rapida all’appello dei lavoratori e sindacati, dando vita a un progetto di politiche attive che tutelerà il lavoro, impedirà la dispersione delle professionalità, con ricadute sui cittadini, grazie all’abbattimento delle liste d’attesa”.