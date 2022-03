Aggredisce la moglie e la figlia a Sestu, 82enne nei guai

"Non era la prima volta che l’anziano maltrattava le sue due congiunte"

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte a Sestu i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 82enne del luogo, pensionato e incensurato.

I militari sarebbero intervenuti all'interno dell'abitazione dell’anziano a seguito di richiesta pervenuta al 112 dalla figlia 57enne dell’arrestato. Quest’ultima, secondo quanto riferito dai carabinieri, denunciava di essere stata aggredita in un accesso d’ira del padre, unitamente alla madre 78enne.

L’uomo sarebbe riuscito a infliggere alla figlia lievi lesioni giudicate guaribili in due giorni dalla guardia medica intervenuta sul posto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sanluri, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

L'udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto e l’obbligo per l’uomo di recarsi due volte alla settimana presso la Stazione carabinieri del luogo ove apporre una firma di presenza, nel librone dei soggetti da controllare. "Non era la prima volta - riferiscono i carabinieri - che l’anziano andava oltre i limiti del lecito, maltrattando le sue due congiunte e i militari avevano ben presente la situazione".