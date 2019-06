Pianificazione antincendio: il Corpo Forestale sale in cattedra in Libano

L’Assessore Gianni Lampis: “Gli incendi sono una minaccia crescente per i valori umani ed ecologici in tutto il mondo”

Di: Antonio Caria

Il Corpo forestale della Sardegna sale in cattedra per insegnare alle forze armate e di polizia del Libano come affrontare la lotta agli incendi.

Dal 20 al 23 maggio il comandante del Corpo forestale, Antonio Casula ha partecipato a Beirut a un primo scambio di esperienze e di condivisione sulla pianificazione antincendio e investigazione all’interno di un corso intitolato “Arson and FireInvestigation”, nell’ambito del Master universitario di 2° livello “ForensicMedicalInvestigation and Disaster and Crime Scene Management”.

“La scrupolosa organizzazione e pianificazione con cui la Regione Sardegna porta avanti e affronta il problema degli incendi boschivi attraverso la professionalità del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è un esempio per le forze di polizia degli altri Paesi”, questo il commento dell’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis.

Il corso, indirizzato a personale appartenente alle forze armate libanesi (40 uomini tra cui una rappresentate proveniente dall’Australia) “Ha suscitato – a suo modo di vedere – molto e ha dimostrato l’alta professionalità degli uomini e delle donne sarde impegnate ogni anno a contrastare nell’Isola la piaga degli incendi boschivi”.

“L’attenzione mia particolare, ma di tutta la Regione – ha concluso Lampis – è massima su questo tema. Gli incendi sono una minaccia crescente per i valori umani ed ecologici in tutto il mondo, in particolare nelle aree a rischio del bacino del Mediterraneo”. Ed è quindi motivo d’orgoglio, conclude l’assessore, “che il Corpo forestale venga riconosciuto anche all’estero come una forza d’élite nella prevenzione, nella lotta sul campo e nell’investigazione antincendio”.