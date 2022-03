Sanità. Nuova protesta degli infermieri sardi: "Pronti allo sciopero"

"Siamo i meno pagati d'Europa, costretti a turni massacranti"

Di: Redazione Sardegna Live

Bandiere e manifesti in piazza Yenne a Cagliari per protestare contro gli stipendi (considerati tra i più bassi di Europa) e le condizioni di lavoro degli infermieri. Questa mattina sit-in davanti alla statua di Carlo Felice, poi il prossimo 8 aprile sarà sciopero.

"Gli stipendi - denuncia Diego Murracino, Sindacato delle Professioni Sanitarie Nursing Up, sigla organizzatrice della protesta - sono inadeguati: i più bassi d'Europa. È di fronte a tutti il disinteresse delle istituzioni nei confronti degli infermieri. E quindi nei confronti di tutta la cittadinanza".

Nel mirino i numeri degli operatori in corsia: "Non è possibile che negli ospedali sardi - denuncia Murracino - il rapporto con i pazienti sia di uno a dodici mentre dovrebbe essere di uno a sei. E non è possibile avere centinaia di ore di lavoro mai pagate dalle aziende".

"Tutto questo alla fine - insiste il sindacalista - genera demotivazione e la situazione si riflette sul livello assistenziale". In ballo anche il rinnovo del contratto collettivo di lavoro in discussione anche queste settimane a Roma. "Chiediamo più rispetto - conclude Murracino - per professionisti che spesso rinunciano a ore della loro vita privata e sono sottoposti spesso a turni massacranti".