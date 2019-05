La grande festa del cortometraggio: ritorna il Sardinia Film Festival

Quindici giorni di appuntamenti divisi tra Sassari, Villanova Monteleone, Bosa e Alghero

Di: Antonio Caria

Quindici giorni di appuntamenti, centoventi proiezioni in lingua originale e sottotitolate, diciotto prime europee e tante altre nazionali, oltre duemila opere totali pervenute al concorso. E ancora ospiti d’eccezione, concerti, incontri e masterclass.

Ecco i numeri della quattordicesima edizione del Sardinia Film Festival, il premio internazionale organizzato dal Cineclub Sassari dedicato al cortometraggio che è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa all’Aeroporto Sogeaal di Alghero.

Erano presenti il direttore artistico Carlo Dessì, la project manager Marta Manconi, la direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission Nevina Satta, la regista Antonello Grimaldi, i sindaci e gli amministratori dei comuni coinvolti, il garante per i diritti dei detenuti Mario Dossoni, il capo area trattamentale Ilenia Troffa e l’attivista per le politiche di genere Maria Francesca Fantato.

Una rassegna che vedrà coinvolti i comuni di Sassari, Villanova Monteleone, Bosa e Alghero, per un circuito che comprende fiction, documentari, animazioni, sperimentali e videoart.

“Quest’anno si registra un forte incremento di opere dall’ampia tematica sociale che arrivano soprattutto da paesi in via di sviluppo – ha dichiarato Dessì –. Provengono dalle zone del nord-Africa, dal Medioriente, dal Sudamerica e dall’Asia, e non a caso presentano spesso una particolare attenzione alla condizione della donna, ai diritti umani e al lavoro. Questa è la prima edizione senza Nando Scanu, decano e socio fondatore del Cineclub – ha proseguito– e cercheremo di rendere onore alla grande eredità che ci ha lasciato”.

«Ci siamo organizzati per offrire al nostro pubblico una visione privilegiata di punti di vista diversi e restare collegati alla cose del mondo», è il commento del presidente Angelo Tantaro.

L’anteprima sarà il 14 e 15 giugno all’Accademia Mario Sironi di Sassari, dove saranno proiettati i corti della sezione Experimental e Videoart. Si riparte con una seconda anteprima il 24, 25 e 26 giugno a Palazzo di Città, che accoglie i segmenti Vetrina Italia e Vetrina Sardegna e numerosi eventi collaterali. Tra questi i più attesi sono la tavola rotonda “Focus Donna”, che si terrà il 24 in collaborazione con l'associazione noi “Donne 2005”, e la masterclass di sceneggiatura che si svolgerà il 25 a cura di Filippo Kalomenidis.

Per i lungometraggi, il 25 è in programma la proiezione del film “Restiamo Amici” di Antonello Grimaldi, tratto dal romanzo di Bruno Burbi "Si può essere amici per sempre", e interpretato da Michele Riondino, Alessandro Roja e Violante Placido.

Nella stessa giornata si terrà la presentazione de “L’ultimo pizzaiolo” del giornalista Sergio Naitza, un lavoro che focalizza l’attenzione sulla chiusura delle sale cinematografiche in Sardegna.

Il 26, arriva perfettamente restaurata dopo un impegnativo lavoro di recupero la pellicola “Altura” di Mario Sequi, il primo film sardo girato nel dopoguerra (1949).

La partenza ufficiale del festival sarà il 28 giugno a Villanova Monteleone con tre giornate di appuntamenti nella suggestiva località turistica, per il Premio al Miglior documentario italiano.

A dare il via alle manifestazioni sarà il coro di Neoneli, attraverso una performance a tenore accompagnata dalle launeddas di Orlando ed Eliseo Mascia, che lasceranno spazio a una prima assoluta, quella del documentario “Radici” di Luigi Monardo Faccini, nato da un’idea di Marina Piperno.

Il palco per le proiezioni sarà allestito in Piazza Piero Arru, mentre gli altri eventi si terranno nelle sale di Su Palatu, dove il 29 e il 30 maggio Gennaro Aquino terrà uno workshop sulla figura del location manager nel cinema. L’assegnazione del VII Premio Villanova Monteleone avverrà il 30 giugno.

Dall’1 luglio il via al quinto “Bosa Animation Award” dedicato ai corti d’animazione provenienti da tutto il mondo. A fungere da sala di proiezione sarà in questo caso il chiostro dell’ex convento del Carmine.

Si comincerà nella Sala convegni con la prima parte del “Laboratorio di lettura e scrittura del fumetto – per bambini e ragazzi” curata sal Centro Internazionale del Fumetto diretto da Bepi Vigna, che proseguirà il giorno seguente. Tra i protagonisti del 2 luglio ci sarà anche Luca Raffaelli, che presenterà al pubblico il suo libro “Le anime disegnate”. In serata saranno proclamati i vincitori della sezione Animazione.

La tappa finale della manifestazione, dal 3 al 7 luglio a Lo Quarter di Alghero. Le proiezioni delle fiction e dei documentari avranno come sede il piazzale del complesso architettonico, mentre gli eventi collaterali si svolgeranno nella Sala convegni Mosaico.

Attesa per focus “Sardinia Animation Net”, uno spazio dedicato alla formazione e all'approfondimento sul cinema d’animazione, che favorirà l'incontro tra filmaker, animatori e produttori. Sarà ancora un appuntamento imperdibile per gli appassionati, l’unico nell’isola a dedicare al tema ben due giornate di proiezioni più due di formazione con protagonisti di fama internazionale.

Il 3 luglio è in programma la masterclass “Breve storia del cinema d’animazione” del giornalista e scrittore Luca Raffaelli. Il 4 spazio ai professionisti con il panel “Il cinema d’animazione dall'idea alla distribuzione” tenuto da Cristian Jezdic (vicepresidente di Cartoon Italia) Pedro Citaristi (sales manager della Superights) e Lucia Geraldine Scott (Red Monk Studio), che affronteranno il tema dell'industry.

Il 5 avrè luogo una seconda masterclass sul “Mondo della produzione in Italia” a cura di Giannandrea Pecorelli, dirigente televisivo e produttore cinematografico, già responsabile delle produzioni e coproduzioni per RCS FILM & TV, capostruttura di RAI Fiction, dirigente di Sony International, dirigente di Endemol di cui è stato anche produttore esecutivo. “Don Matteo”, “Un Medico in famiglia” e “Notte prima degli esami” sono alcun dei suoi lavori più noti.

La cerimonia di premiazione, prevista per la serata del 7 luglio. La manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione dei Comuni di Sassari, Villanova Monteleone, Alghero, Bosa e dei numerosi altri partner istituzionali come la Regione Sardegna, l’Unesco, la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero di Giustizia, fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione Alghero, Unione dei Comuni del Villanova, Università di Sassari e Accademia delle Belle Arti Mario Sironi. Concorrono inoltre diversi partner privati come Obus, main partner che assegnerà il premio alla migliore opera della categoria Vetrina Sardegna, l’Aeroporto di Alghero SoGeAAl, Diari di Cineclub Media Partner, Key Lab, Confalonieri, Noi Donne 2005, Cherchi Olio e Centro internazionale del fumetto.

Previsti diversi eventi collaterali, di formazione e approfondimento, a livelli differenziati e rivolti alle più disparate fasce di pubblico. A Sassari, il 14 giugno all’Accademia delle belle arti si terrà un Workshop dal titolo “Chi è il creativo?”

da Daniela Chessa.

Il 24 a Palazzo di città si terrà prima un Focus Donna: Una serata dedicata alla donna, con l'associazione Noi donne 2005 mentre e, poi, una Masterclass Sceneggiatura con Filippo Kalomenidis.

A Villanova Monteleone, il 29 e 30, a Su Palatu spazio a un Workshop che avrà come titolo “La figura del Location Manager”, a cura di Gennaro Aquino. A Bosa, l’1 e 2 luglio, altro workshop dal titolo “Laboratorio di lettura, scrittura e fumetto per ragazzi”, a cura del Centro Internazionale del fumetto di Bepi Vigna, e la presentazione del Libro “Anime disegnate”, di Luca Raffaelli alla presenza dell'autore

Il 3 e 4 luglio, nella Sala Mosaico della Fondazione Meta ad Alghero, Sardinia Animation Net, due giornate dedicate alla formazione e all'approfondimento sul cinema di animazione. Il 5 è prevista la Masterclass di Produzione con Giannandrea Pecorelli, che presenterà il mondo della produzione televisiva e cinematografica illustrando alcuni case-study di cui lui stesso è stato protagonista.

Tra le proiezioni speciali, a Sassari (Palazzo di Città), alle 20.30, sarà proiettato il film “L'ultimo pizzaiolo”, documentario di Sergio Naitza e, in anteprima, “Restiamo amici”, fiction di Antonello Grimaldi con Violante Placido e Michele Riondino. Saranno presenti alla proiezione il regista e un membro del cast.

Il 26 alla stessa ora, spazio a “Altura”, film del 1949 Diretto da Mario Sequi, con musiche di Ennio Porrino. A Villanova Monteleone, il 28 giugno, avrà luogo la proiezione in anteprima nazionale del documentario di Luigi Faccini “Radici”, prodotto dall'Istituto Luce.