Attentato incendiario a Orgosolo: la reazione dei cittadini | VIDEO

Solidarietà agli uomini dell'Arma da parte del consiglio comunale convocato dall'amministrazione guidata dal sindaco Dionigi Deledda

Di: Giampaolo Barceloneta e Gianni Careddu Panu

Lunedì 20 maggio, poco prima delle 23, l’auto di un carabiniere in servizio è stata data alle fiamme. La vettura era parcheggiata in via Sicilia, di fronte alla nuova stazione dei Carabinieri di Orgosolo, inaugurata il giorno prima. Ferma la condanna da parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini.

APPROFONDIMENTO NELLA PUNTATA DELL' AGENTE 0010