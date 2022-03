Avis Uri: crescita e solidarietà di servizio indispensabile nel territorio

L’associazione ha chiuso il 2021 con 174 soci donatori, 8 soci collaboratori e con 134 sacche di sangue intero

Di: Redazione Sardegna Live

L’assemblea annuale dei soci donatori collaboratori della sezione Avis di Uri, svoltasi sabato scorso, ha fatto scaturire dati interessanti che rispecchiano la crescente attività dell’associazione. Il punto focale all’ordine del giorno riguardava la discussione e l’approvazione del bilancio sociale 2021. I lavori sono stati aperti dal Presidente Graziano Agus, il quale ha illustrato con una approfondita relazione i veri servizi portati avanti dall’associazione nell’anno appena trascorso.

Per quanto riguarda il servizio ambulanza, operativa con il servizio 118 a Uri 24 ore su 24, a disposizione della Centrale Operativa di Sassari con una postazione per le emergenze sanitarie nel territorio la quale nell’anno 2021 ha effettuato quasi 600 interventi, 230 trasporti di infermi per visite mediche o dimissioni, nonché l’assistenza 45 manifestazioni. Nel 2021 inoltre per quanto riguarda il servizio trasporto sociale in convenzione con l'Unione dei Comuni del Coros, sono stati eseguiti circa 200 trasporti.

Per quanto riguarda il servizio prelievi per i pazienti in terapia anticoagulante, ogni venerdì, nell’anno appena trascorso sono stati eseguiti circa 1000 prelievi; mentre per il servizio prelievi di chimica analitica, fissati nei primi e terzi mercoledì del mese, sono stati effettuati circa 500 prelievi. Di seguito l’Amministratore Antonio Dettori ha esposto nei dettaglio il rendiconto economico finanziario del 2021 e successivamente, sottoposto a votazione dall’assemblea ed approvato ad unanimità. Successivamente ha preso poi la parola il Presidente del Collegio dei Sindaci Giovanni Mattu, la quale ha espresso il parere favorevole sull’operato del Consiglio Direttivo, approvando il bilancio e complimentandosi per i buoni risultati ottenuti. Nell'anno appena trascorso inoltre è stato donato un defibrillatore semiautomatico al Comune di Uri, lo stesso è stato installato all'esterno della Casa Comunale.

Michele Simula e Giuseppe Esposito rappresenteranno l'Associazione durante l’assemblea provinciale che si terrà a Valledoria il prossimo 26 marzo, mentre Caterina Caria sarà la delegata per l’assemblea regionale che si terrà a Lanusei il giorno 24 aprile.