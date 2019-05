Notte di roghi in provincia, distrutto anche un camion bar a Is Mirrionis

Le squadre di pronto intervento del 115 hanno lavorato tra l’1.30 e le 5 del mattino

Di: Alessandro Congia

Notte di lavoro per le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, intervenuti per lo spegnimento di alcuni incendi a Quartu e a Cagliari.

In particolare, lungo lo sterrato di via Is Mirrionis, fronte Cus, un camioncino auto bar è stato avvolto dalle fiamme: a bordo del mezzo, abbandonato da tempo, c’erano anche 3 bombole di gas.

Tre auto sono invece state incenerite a Quartu, in via Porrino, via Vittorio Emanuele e via Vienna. I Vigili del Fuoco hanno domato i roghi che hanno distrutto una Fiat Seicento, una Smart e un fuoristrada in sosta. Ancora poco chiare le dinamiche degli episodi, sebbene si sospetti siano di origine dolosa.