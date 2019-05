Aria di “Monumenti Aperti” a Serramanna

7 i siti aperti domani 1 e domenica 2 giugno. Riproposta la visita all’ex Scuola Elementare di piazza Gramsci

Di: Antonio Caria

Tutto pronto a Serramanna per la quinta partecipazione a Monumenti Aperti, la manifestazione della Imago Mundi Onlus giunta alla ventitreesima edizione.

“È con grande gioia che rinnoviamo, per il quinto anno consecutivo, l’adesione all’importante manifestazione Monumenti Aperti – questo il messaggio dell’Amministrazione comunale -. In seguito agli straordinari successi riscontrati gli anni scorsi con più di 3000 presenze registrate per ogni edizione, proseguiamo tale percorso di valorizzazione e promozione delle nostre risorse culturali, storiche, artistiche e architettoniche. Il programma relativo agli eventi collaterali sarà di sicuro interesse, come la mostra fotografica curata dall’associazione Tradizioni Popolari e la mostra artistica “Fabbrica Creativa” curata dalle classi terze della Scuola secondaria di Primo grado. Da non perdere inoltre altre attività dal grande fascino come la fattoria didattica, prevista presso la Casa Cadoni-Arcais, e la mostra dell’artista Flaviano Ortu nella Chiesetta di San Sebastiano. Ci sarà, inoltre, il richiestissimo ritorno di uno fra i luoghi culturali più amati dai serramannesi: l’ex Scuola Elementare di piazza Gramsci. Verrà confermata, quindi, la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi delle Scuole di Serramanna, i quali, nelle vesti di guide turistiche, saranno il vero valore aggiunto anche di questa edizione. In conclusione, ringraziamo tutti coloro i quali si sono impegnati e si impegneranno per la buona riuscita di questa manifestazione, invitiamo tutti i serramannesi a parteciparvi e diamo un caloroso benvenuto a quanti avranno piacere di visitare il nostro paese ed i suoi monumenti “.

Saranno 7 i monumenti visitabili: la Scuola dell’infanzia San Giuseppe, le Ex Scuole elementari, il complesso conventuale di San Sebastiano, la Società di Mutuo soccorso, il Montegranatico, la Casa Campidanese Cadoni-Arcais, la Chiesa di Sant’Angelo e il Museo delle Memorie e Tradizioni religiose.

I siti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 20.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.