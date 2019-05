La Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai gestirà il Suape

Il presidente Alessandro Corona: “Proseguiamo il percorso di miglioramento dei servizi offerti ai Comuni e ai cittadini”

Di: Antonio Caria

Sarà la Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, su mandato dei comuni di Aritzo, Atzara, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono e Teti, a gestire il servizio associato Suape.

Due i componenti fondamentali: il primo riguarda front office, per garantire agli utenti le informazioni di primo livello; il secondo, il back office, che comprende la gestione e la verifica della pratica fino alla emissione del provvedimento unico.

Per quanto riguarda le pratiche da avviare per i vari procedimenti, i cittadini e gli operatori interessati,troveranno a breve sulla piattaforma regionale il solo riferimento della Comunità Montana che si sostituirà operativamente ai singoli comuni.

Inoltre la Comunità Montana ha già richiesto al supporto tecnico regionale del Suape la migrazione dei dati comunali verso la nuova profilatura territoriale ma non è stata confermata la data entro cui provvederanno, ma sarà comunque entro il prossimo 7 giugno.

Soddisfatto Il Presidente Alessandro Corona: “La Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai prosegue il suo percorso di miglioramento dei servizi offerti ai Comuni e ai cittadini. Con lo sportello SUAPE territoriale, che ricordo non avrà alcun costo per i 9 Comuni associati, e con le tariffe uniche territoriali, pensate per ridurre i costi per le imprese, ci auguriamo di snellire le procedure e di velocizzare le pratiche, il tutto nell'interesse delle persone che vivono in questo territorio. Vorrei ringraziare, in particolare modo, gli Uffici della Comunità Montana per il grande lavoro svolto in questi ultimi mesi e per aver raggiunto un grande risultato che non era scontato”.