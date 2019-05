Monumenti Aperti, la “Prima” di Muravera

14 i siti fruibili nelle giornate di domani 1 e domenica 2 giugno, tra cui il Museo dell’imprenditoria femminile

Di: Antonio Caria

Il sesto fine settimana di Monumenti Aperti abbraccia per la prima volta anche il Comune di Muravera che, domani 1 e domenica 2 giugno, aprirà le porte di 14 monumenti del suo patrimonio artistico, archeologico, naturalistico e religioso.

“Per la prima volta Muravera aderisce all’iniziativa Monumenti Aperti – questo i commento dell sindaco Marco Sebastiano Falchi e la vice sindaca Noemi Manca, L’evento rappresenta un passo in avanti nella creazione di un’offerta di turismo culturale ed esperienziale di qualità legato alla storia del territorio, alle sue tradizioni e ai suoi monumenti e nel far conoscere un’altra Muravera, inaspettata per chi è abituato a leggerla solamente come destinazione balneare. Ma è soprattutto l’occasione per fare un passaggio di consegne e trasmettere storia e saperi della nostra comunità ai più giovani, di porre “Radici al Futuro” come ci suggerisce lo slogan della XXIII edizione di Monumenti Aperti. Saranno proprio loro a raccontare Muravera e a condurre le visite guidate nei monumenti. Saranno loro il vero motore dell’iniziativa, insieme ai docenti, alle volontarie del servizio civile del progetto Muravera Living Museum, alle associazioni e ai volontari che hanno contribuito con proposte, idee, suggerimenti e partecipazione attiva, alla realizzazione dell’evento. Ci auguriamo che Monumenti aperti possa essere un’iniziativa ricorrente nel nostro territorio e che l’entusiasmo nel promuovere il nostro patrimonio culturale possa esprimersi già in questa prima edizione muraverese. Benvenuti e buona permanenza a Muravera!”

Tra i siti visitabili, il Museo dell’imprenditoria femminile (MIF) Donna Francesca Sanna Sulis, il Museo dell’imprenditoria femminile (MIF) - Casa dei Candelai, Ceas Naturalia, il Sentiero degli Agrumi, la Torre dei Dieci Cavalli, detta anche Torre della Puerta, Su Cunventu, l’area archeologica di Pranu is Calas a Costa Rei, il Portico Petretto, le Chiese di San Nicola, Santa Lucia e San Giovanni Battista, oltre che il Laboratorio tessile artigianale “Il telaio” e l’Atelier Sorelle Podda.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 20.00 e domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.