Buggerru. Operaio cade da balcone: trasferito in ospedale con fratture e contusioni

Stava eseguendo lavori di ristrutturazione di un'abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Buggerru, per cause in corso di accertamento, si è verificato in via Roma un infortunio sul lavoro in cui è rimasto coinvolto un 27enne operaio di Gonnosfanadiga, dipendente di una ditta del luogo.

Questi, durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un'abitazione, a causa del cedimento del balcone è precipitato da un’altezza di quasi tre metri, riportando fratture e contusioni.

Sul posto sono intervenuti i militari della locale Stazione e i sanitari del 118, nonché i funzionari dello Spresal di Carbonia. L'uomo, non in pericolo di vita, è stato elitrasportato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti.

L'autorità giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Buggerru che procede unitamente alla personale dello Spresal di Carbonia, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza.