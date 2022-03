Alghero. Incendio in veranda provoca esplosione Gpl: ustioni per il padrone di casa

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza in soccorso dell'uomo

Di: Redazione Sardegna Live

La scorsa notte, intorno alle 00,15, i Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti a Ittiri con due squadre per un incendio che ha interessato una veranda con deposito di legna adiacente un'abitazione in via 1° maggio.

Nel tentativo di spegnere le fiamme il proprietario si è procurato ustioni di 2° grado sul viso ed è stato soccorso da un'ambulanza di Alghero Soccorso, postazione Ittiri. L'incendio ha interessato una bombola di Gpl provocandone l'esplosione.

Sul posto anche i carabinieri di Alghero per gli accertamenti del caso.