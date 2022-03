Animali di piccola taglia, forse gatti, trovati carbonizzati in zona San Gemiliano a Sestu

“È come se fossero stati messi dentro un sacco e gli avessero dato fuoco”, la denuncia di un nostro lettore

Di: Redazione Sardegna Live

Esistono ancora troppe persone che non hanno a cuore gli animali o più semplicemente il cuore non ce l'hanno proprio. I gatti, così come i cani sono i nostri migliori amici a quattro zampe. Ci regalano il loro amore incondizionato sempre e comunque a prescindere da tutto. Per questo, la segnalazione giunta in redazione da parte di un nostro lettore, fa venire i brividi. Mentre cercava asparagi in località San Gemiliano a Sestu si è trovato davanti una scena terribile. Le carcasse bruciate di alcuni animali di piccola taglia che sembravano gattini spuntavano dalla vegetazione.

“È come se fossero stati messi dentro un sacco e gli avessero dato fuoco, è vergognoso e altrettanto agghiacciante che in giro ci siano persone che compiono atti del genere - denuncia - dalla forma dello scheletro, la conformazione del cranio, mandibola e denti sembrerebbero quattro o cinque gatti in tutto. Dato che in quella località è presente da sempre una cospicua colonia di felini - continua il nostro lettore - più di una volta nella zona fra il quartiere Is Cogottis e la zona di San Gemiliano c’è stato qualcuno che si dilettava a far fuori i gatti randagi utilizzando del veleno, credo tra l’altro che i randagi siano accuditi da un’associazione e/o da alcuni volontari di Sestu e dintorni. Ho già avvertito l’Assessore competente e avvisato il Comandante della compagnia barracellare. Ora valuterò se sporgere denuncia”

“Atti del genere non vanno assolutamente ignorati” conclude.