Al via le visite guidate al “Gaví Bal-lero”

Il Teatro Civico sarà visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.30

Di: Antonio Caria

Partiranno domenica 2 giugno le visite guidate allo storico Teatro Civico Gaví Bal-lero di Alghero.

Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 17.00 alle 20.30, sarà possibile andare alla scoperta dello storico edificio grazie aun itinerario che, unendo curiosità, cenni storici, immagini d’epoca con eventi ed installazioni artistiche, condurrà il visitatore alla scoperta di un luogo magico, per l’arte unico nel suo genere e di grande suggestione.

Inaugurato nel 1862 dietro l’impulso della Società degli Amatori e Dilettanti, tutelato dalla Sprintendenza di Belle Arti, il Civico Teatro di Alghero è uno spazio culturale voluto dalla gente per la gente, un edificio elegante dietro il quale si cela una macchina scenica complessa e articolata, capace di dar sfoggio di sé e di affascinare. La sua apertura è possibile grazie a “TxT, teatro per tutti”, il progetto nato dal bando Culture Lab della Regione Sardegna che vede la Compagnia Teatro d’Inverno capofila nella valorizzazione dello storico Civico Teatro di Alghero attraverso l’incremento della fruibilità del bene.“TxT", di concerto con la Fondazione Alghero ed il Comune punta a favorire una nuova connessione tra un luogo simbolo della città e i suoi abitanti.

Dal mese di ottobre 2018 ad oggi sono state numerose le iniziative che il “TxT” ha realizzato per estendere la fruizione del teatro: la rassegna teatrale didattica “Colazione fuori banco” a cura della Società Umanitaria di Alghero, “Il valore formativo dell’arte sui giovani” promossa dal Centro Studi Ichnu, workshop teatrali con l’attore e regista Federico Pacifici e di trucco scenico, con il make up artist Giovanni Maurelli, fino alla più recente interazione con il contest fotografico Aspa curato dall'associazione Officina di idee guidata dal fotografo di viaggio e reportage Marcello Perino e la direzione artistica della critica d’arte Sonia Borsato.

Inoltre è in fase di allestimento “Moto Contrario”, un work in progress che sarà aperto prossimamente grazie all’Accademia di Belle Arti “Marco Sironi” di Sassari, che insieme ad una fitta serie di altri appuntamenti animeranno il teatro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro d’Inverno al numero +39 3885721808, all’indirizzo di posta elettronica teatropertutti@gmail.com, l'InfoAlghero di via Cagliari 2 o il centro informazioni della Fondazione Alghero presso Lo Quarter.