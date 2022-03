Ubriaco e senza patente esce di strada sulla 130: denunciato 28enne di Assemini

Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata odierna a Cagliari, al termine di una serie di accertamenti in seguito ad un incidente stradale risalente allo scorso 4 marzo, i carabinieri della Stazione di Stampace hanno denunciato per il reato di guida senza patente, con recidiva, un 28enne di Assemini, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Era senza patente e aveva un tasso alcolemico pari a 1,61 grammi per litro. I militari erano intervenuti sulla strada statale 130 per un sinistro stradale senza feriti: il giovane, a bordo di una Bmw di sua proprietà, aveva perso il controllo del mezzo uscendo dalla sede stradale senza coinvolgere altri autoveicoli.

Dopo gli accertamenti etilometrici che hanno confermato lo stato di ebbrezza del 28enne, dai controlli sui documenti i carabinieri hanno accertato che il giovane non risultava in possesso di idonea patente di guida poiché mai conseguita e per questo era già stato sanzionato nel biennio precedente. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca. Il conducente, inoltre, era stato trovato in possesso di 2,47 grammi di marijuana.