Quartu. Arrestato 54enne per spaccio di droga

Blitz della Polizia all’interno della dependance di una villa

Di: Redazione Sardegna Live

Un 54enne è stato arrestato dagli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena per spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, nella giornata di ieri, gli Investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno appreso, come da loro riferito, che all’interno di una dependance di una villa era in atto una attività illecita di spaccio. Quando hanno fatto scattare il “blitz”, gli agenti avrebbero trovato prima un acquirente con una bustina di cocaina e poi all’interno il venditore con altra dose pronta alla vendita. L’uomo, custode del complesso abitativo, è stato trovato in possesso anche della somma di 120 euro ritenuta dagli agenti provento della vendita della droga.

Al termine della perquisizione il 54enne è stato tratto in arresto e nella mattinata odierna si terrà il processo di convalida con rito direttissima.