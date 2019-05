Cocaina e slot machine abusive in un bar: blitz della polizia

Nei guai un algerino

Di: Alessandro Congia

La Questura di Cagliari ha intensificato i controlli nella zona di Piazza Matteotti: proprio grazie ai servizi svolti nell’ultimo periodo dal personale della Polizia Ferroviaria che ieri sera è scattato un vero e proprio blitz presso un noto bar, posizionato di fronte agli ingressi della stazione centrale di Cagliari, in cui, secondo i militari, è stata verificata la costante presenza di pregiudicati.

Una volta messa in sicurezza la zona, nell'ambito della precipua attività di controllo del territorio, il personale dei falchi della squadra mobile, coadiuvati dai cinofili con i cani antidroga, ha ispezionato i locali del bar ove è stato fermato uno spacciatore algerino, O.M.Z. di anni 19, già noto per aver commesso delle rapine, trovato in possesso, riferiscono gli agenti, della somma di 620 euro e 5 grammi di sostanza stupefacente, cocaina, già confezionata in dosi pronte per la vendita .

La squadra della Polizia Amministrativa ha eseguito una serie di controlli per verificare la regolarità delle licenze, ai sensi del Tulps, in particolare la somministrazione di alimenti e bevande, con l’ausilio di ispettori della Asl, nonché la liceità delle attività di giochi e scommesse e quella degli apparecchi elettronici da divertimento, in collaborazione con personale dei Monopoli di Stato.

All’esito dei controlli sono stati sequestrati 7 apparecchi elettronici irregolari, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti per valutarne la conseguente sanzione amministrativa, mentre gli ispettori della Asl ne hanno elevato una di 1.000 euro, per le scarse condizioni igienico-sanitarie, oltre che strutturali. È in corso la valutazione, da parte del Questore, della possibile chiusura del locale.