Tamponamento sulla Sp1, gravi i conducenti delle auto

E' successo stamane alle porte di Torre Grande

Di: Redazione Sardegna Live

Tre feriti, due dei quali in maniera grave. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, prima delle 8, lungo la Sp 1 che collega il Rimedio con Torre Grande, località turistica alle porte di Oristano.

Una Toyota Rav e un furgone frigo che trasportava del pesce sono rimasti coinvolti in un tamponamento per causa non ancora chiarite. In seguito all'urto i conducenti dei due mezzi, un pensionato e un giovane di Cabras, sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Oristano e tre ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti all'ospedale San Martino di Oristano. Ferita, ma in modo lieve, anche una donna che viaggiava su furgone condotto dal giovane. Per regolare il traffico sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante della Questura.