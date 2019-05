Auto-ariete sfonda la vetrata del Banco di Sardegna

Sul posto i Carabinieri della Radiomobile di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Volevano tentare il colpo in banca utilizzando un'auto rubata come "ariete" ma ai ladruncoli è andata decisamente male. Nel cuore della notte (le notizie sono ancora frammentarie), i residenti di via Sulcitana a Elmas, sono stati svegliati da un forte boato: si è subito pensato ad un incidente, ma il motivo del botto era ben diverso.

I malviventi infatti, a bordo di una Golf (risultata poi rubata e data alle fiamme in periferia), volevano tentare il colpo all'interno dell'istituto di credito ma il vetro blindato ha detto all'atto.

Imprevisto che ha fatto desistere il commando che si è immediatamente dato alla fuga. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri del Norm Radiomobile Cagliari, mentre come detto la macchina usata per tentare il colpo è stata ritrovata in cenere in una zona isolata. I militari hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di risalire ai colpevoli.