Esplosivo, miccia, detonatore e munizioni nascosti nella serra: arrestato 45enne di Assemini

L'uomo è stato colto in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

La Squadra Mobile della polizia di Cagliari ha tratto in arresto serricoltore di 45 anni, residente ad Assemini, colto in flagranza di reato per detenzione di materiale esplosivo e di munizioni da guerra.

Durante una perquisizione eseguita dagli uomini della Sezione Antidroga della Mobile sarebbero stati infatti rinvenuti cinque candelotti di gelatina da cava ad alto potenziale, del peso complessivo di 7 kg e mezzo, due metri di miccia, un detonatore e 35 cartucce calibro 7.65.

Il materiale sarebbe stato trovato nascosto all’interno di una delle serre dell’azienda agricola dell’arrestato, nelle campagne di Assemini. L’esplosivo, dopo il campionamento necessario alle indagini, è stato fatto brillare dagli artificieri della Polizia di Stato.

Sono in corso approfondimenti investigativi per stabilire a chi e a cosa fosse destinato. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Uta.