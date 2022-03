Si finge agente immobiliare e truffa una donna: denunciato 31enne di Carloforte

Una truffa da 2.500 euro, ma i carabinieri sono arrivati al responsabile

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Carloforte, a conclusione di tutta una serie di accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 31enne disoccupato del luogo, con precedenti denunce a carico.

In particolare sarebbe emerso che l'uomo, fingendosi intermediario di un'agenzia immobiliare di Costa Rei, aveva ricevuto da una 61enne insegnante di Portoscuso la somma di 2.500 euro a titolo di canone di locazione e deposito cauzionale per un appartamento da condurre presso la citata località balneare in periodo estivo.

Il 31enne si sarebbe successivamente reso irreperibile e dell'appartamento non sarebbe rimasta nessuna traccia, giusto delle foto rappresentative di una qualunque bella unità immobiliare. Risalendo con la collaborazione nelle banche interessate al percorso compiuto dal denaro, i militari sono riusciti a risalire all'autore del raggiro che dovrà rispondere di quanto compiuto al Tribunale di Cagliari.