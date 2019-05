Bmw investe due pedoni e non si ferma. Nei guai un automobilista di Portoscuso

Sul posto la Polizia Municipale, i due anziani sono in codice rosso

Di: Alessandro Congia



Incidente stradale questa sera nel quartiere San Michele, dove una Bmw guidata da un 47enne di Portoscuso, proveniente da viale Elmas, ha effettuato la curva per dirigersi nel viale Monastir ma è salito sul cordolo entrando contromano in via San Michele. Nello stesso istante ha urtato un furgone in transito regolare, per darsi poi precipitosamente alla fuga in contromano verso piazza San Michele, investendo due pedoni, lasciandoli a terra senza soccorrerli.

Sempre durante la rocambolesca fuga saliva la vettura è salita sul marciapiede per poi dirigersi verso via Bosco Cappuccio. Arrivato in viale Monastir, ha causato un altro incidente, anche qui si il conducente si è dato alla fuga e ha poi terminato la sua folle corsa in via del Fangario, dove è stato fermato da una pattuglia della Polizia di Stato.

I pedoni, madre e figlio cagliaritani, rispettivamente di 78 e 48 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati con assegnato codice rosso agli ospedali Marino e Brotzu. Il veicolo è stato sequestrato, sul suo conducente sono in corso accertamenti per la verifica di abuso di alcol e/o droghe. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale .