Caro carburante. Il sindaco di Porto Torres: “Avviare una protesta intelligente”

Abbiamo incontrato il sindaco Massimo Mulas questa mattina. “Siamo un’isola, quando si blocca un comparto come questo, nel giro di pochi giorni gli approvvigionamenti vanno a scemare"

Di: Cristina Tangianu - Ilaria Cardia

“Siamo un’isola, quando si blocca un comparto come questo, nel giro di pochi giorni gli approvvigionamenti vanno a scemare. Pertanto, per aiutarci a non avere questo disagio dobbiamo aiutare gli autotrasportatori ad avere soddisfazione rispetto a un lavoro già massacrante che non può essere condotto con rincari questo tipo”. Lo ha detto questa mattina il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ai microfoni di Sardegna Live.

Il primo cittadino ha parlato a lungo con gli autotrasportatori fermi al molo Asi, dove è stato organizzato uno dei numerosi presidi pianificati in tutta la Sardegna.

Il sindaco ha anche commentato le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani che nei giorni scorsi a Sky Tg 24 ha affermato: "Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. Una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini".

“Ha dimostrato un grande coraggio”, ha detto Mulas.