Scontro frontale fra auto: muore una donna

E' accaduto sulla circonvallazione per Serramanna

Di: Redazione Sardegna Live

Il personale medico del 118 nulla ha potuto fare per salvare la vita a Raffaella Steri, la 49enne di Serramanna che questo pomeriggio è rimasta vittima di un incidente stradale.

Due auto, condotte da due donne, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Sanluri, si sono scontrate frontalmente a Samassi sulla circonvallazione per Serramanna. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat 600.

Sul posto è stato richiesto anche l'intervenuto dell’elisoccorso, ma per la donna c'era più nulla da fare.