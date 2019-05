Echi Lontani: sabato 1 giugno il duo Yun Kim e François Fernandez

Di: Antonio Caria

Sabato 1 giugno altro appuntamento con il festival Echi Lontani. Alle 21.00, nella sede della Fondazione Siotto (in via Dei Genovesi 114), si esibirà il duo composto da Yun Kim (violino) e François Fernandez (viola e violino) che proporrà un concerto dal titolo “Partita, sonate et suites. Musiche di Johann Sebastan Bach”.