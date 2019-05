Ex lavoratori Secur: approvato un’ordine del giorno dal Consiglio regionale

“Individuare una soluzione a salvaguardia della dignità e dei diritti dei lavoratori dell'ex Gruppo Secur Spa e delle loro famiglie”

Di: Antonio Caria

“La situazione in cui versano i lavoratori dell’ex Gruppo Secur Spa non riassorbiti dall’appaltatore dei servizi integrati di vigilanza armata e portierato per l’Aou e la Assl di Sassari è ingiustificata e insostenibile. Trattandosi in gran parte di residenti nel sassarese, ciò si configura come ennesimo schiaffo ad un nord Sardegna già messo in ginocchio. Ci sono in ballo la dignità, il lavoro e le famiglie dei lavoratori. Necessario dare risposte e soluzioni”.

Era questo il messaggio inserito nella mozione prima firmataria Desirè Manca, firmata da tutti i consiglieri del gruppo Movimento 5 stelle che riguarda i lavoratori accampati in piazza d’Italia.

Dopo il dibattito, Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno unitario che impegna il Presidente della Regione e la giunta “Ad avviare un dibattito con tutti i soggetti coinvolti nella vertenza dei lavoratori dell'ex Gruppo Secur Spa non riassorbiti dall'appaltatore dei servizi integrati di vigilanza armata e portierato per l'AOU e la ASSL di Sassari per individuare una soluzione a salvaguardia della dignità e dei diritti dei lavoratori stessi e delle loro famiglie.”

“Un piccolo passo che potrà finalmente portare alla risoluzione”, questo uno stralcio del commento apparso pochi minuti fa sulla pagina Facebook “Portierato Sassari: sostituiti e licenziati senza colpa”.

Per la Consigliera Manca “La battaglia, non è terminata, ma noi non molliamo di un centimetro. Ora più che mai abbiamo necessità del supporto di tutti.”