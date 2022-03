Toro a spasso per le strade di Tortolì

L'animale fotografato da alcuni passanti, l'immagine virale sul web

Di: Redazione Sardegna Live

Un enorme toro a spasso per le strade di Tortolì all'alba. L'immagine, scattata questa mattina da un cittadino sorpreso dell'insolita presenza, è divenuta presto virale sul web

L’enorme bovino è stato avvistato in viale Pirastu e poco più tardi in piazza Fra Locci, proprio nei pressi dell'edicola cittadina dove alcuni clienti si erano recati di buon mattino per acquistare i quotidiani.