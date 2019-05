Scontro tra due auto in centro, sul posto Vigili del Fuoco e 118

Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale nella tarda mattinata in Viale Don Bosco, a Lanusei.

Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato uno scontro frontale fra due auto: una utilitaria (una Panda) e un Suv.

Coinvolte tre persone, di cui due feriti, trasferiti al pronto soccorso di Lanusei per accertamenti, illeso invece il conducente del Suv.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei, ambulanza e personale sanitario del 118 e la Polizia Municipale.