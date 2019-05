Troppa acqua nella diga del Cedrino: si procede allo svuotamento

Dopo le abbondanti piogge superato il livello di salvaguardia. Via al rilascio di di 24 metri cubi di acqua al secondo

Di: Redazione Sardegna Live

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni renderanno necessario un rilascio d'acqua dalla diga di Pedra 'e Othoni, nel territorio di Dorgali, sul fiume Cedrino.

Lo svuotamento sarà di 24 metri cubi d'acqua al secondo in quanto, come annunciato su Facebook dal sindaco di Galtellì Giovanni Santo Porcu, "la soglia raggiunta dalle ultime piogge è di oltre 103 metri sul livello del mare. Al momento il livello di salvaguardia autorizzato è fissato in 100 metri sul livello del mare".

Il primo cittadino baroniese ha ricevuto a sua volta la comunicazione dalla sala operativa di Cagliari dell'Ente acque Sardegna. Il sindaco invita tutti "alla massima attenzione ed a non sostare prossimità dell'alveo del fiume Cedrino".

La diga sul Cedrino fu realizzata tra il 1964 e il 1994 e collaudata il 29 aprile 1999, è una diga in materiali sciolti, di pietrame, con manto di tenuta di materiali artificiali che interrompendo il corso del fiume Cedrino dando origine all'omonimo lago. L'impianto, comprese le fondamenta, ha un'altezza di 81,70 metri.