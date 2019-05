Strade, cordoli e aiuole spartitraffico invase dall’erba: il Sindaco Arca scrive alla Provincia di Nuoro

“Eseguire lavori di manutenzione anche sulla S.P. n.6 sul tratto Silanus-Dualchi”

Di: Antonio Caria

“Visto il pericolo causato dalla presenza di erbe infestanti presenti lungo tutte le strade, aiuole, e cordoli spartitraffico di competenza di codesta Amministrazione, e ricadenti in questo territorio comunale, con la presente, per chiedere che si provveda ad eseguire con urgenza le necessarie operazioni di sfalcio e pulizia".

Inizia così una lettera inviata dal Sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, alla Provincia di Nuoro affinché ci sia un’immediato intervento di manutenzione ordinaria dei tratti stradali che ricadono nel territorio comunale.

Nella stessa missiva, Arca rimarca nuovamente che “La S.P., sul tratto Silanus-Dualchi, a partire dal centro abitato, versa in condizioni precarie, in quanto, come più volte segnalato – scrive nella missiva – presenta sconnessioni del manto. Il primo ciitadino chiede “Con la massima sollecitudine, i dovuto lavori di manutenzione”.