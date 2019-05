Europee, "Collegio unico per la Sardegna". Deidda (FDI) presenta una proposta di legge

Il deputato sardo: “Auspico in una convergenza di tutte le forze politiche”

Di: Antonio Caria

“L'ho annunciato ieri e questa mattina ho depositato la proposta di legge per la modifica della legge 18 del 1979 che modifica la suddivisione dei collegi elettorali per le elezioni europee in Italia rendendo così la Sardegna un collegio unico, separato dalla Sicilia”.

Sono queste le parole del deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che sottolinea anche il fatto che “Alla ben nota disparità di popolazione della due Isole bisogna aggiungere la mancanza di collegamenti aerei e navali, la loro frequenza, i costi. Condizioni chiaramente discriminanti per i sardi che non a caso stanno sempre disertando l'esercizio del voto per questa competizione”.

“Qualche anno fa questa legge di modifica fu affossata, per altro con voto segreto, dalla maggioranza di centrosinistra. Ora, con una maggioranza differente, mi auspico – conclude Deidda – in una convergenza ed è un invito a tutte le forze politiche a condividere perché è una richiesta sacrosanta e non di una sola parte politica”.