Guerra Ucraina. Marcia per la pace degli studenti di Quartu, Quartucciu e Maracalagonis

L'iniziativa in programma per la giornata di domani

Di: Redazione Sardegna Live

Gli studenti degli Istituti Comprensivi di Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Maracalagonis nella giornata di domani si metteranno in marcia per la pace. "L’evento - fa sapere la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda -, in programma domani 10 marzo, ideato dai docenti e dirigenti scolastici, è riservato agli studenti delle scuole ed è autorizzato dai Comuni di pertinenza con la preziosa collaborazione dei corpi di Polizia Locale e Protezione civile nel nostro Comune, Masise e la preziosa presenza della delegata alla pubblica istruzione Maria Paola Corona che sarà presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale".

A Quartu Sant’Elena la partenza del corteo è fissata per le 9.30 da via Bonn, lungo il tragitto: via San Benedetto, prosecuzione lungo via Fiume, via Polonia, via Cecoslovacchia, via Pitz’e Serra. Il punto di arrivo è al Parco Europa di fronte all’albero della Pace. A Quartucciu il corteo si svilupperà su due percorsi separati, alle 10, mentre il ritrovo presso il campo sportivo è alle 10,45.

A Maracalagonis la partenza è fissata alle 10 dal plesso della scuola primaria di via D’Annunzio. Il corteo si svilupperà tra via Ciusa, via Cesare Battisti, via dei Mille, via XXIV Maggio, via Garibaldi, via Dante, via San Basilio, via Colombo. L’arrivo è previsto al parco comunale di Craboni.