Alghero. Di Nolfo: "Lavori pubblici e menefreghismo della giunta nei confronti dei disabili"

"Alghero diventata Gruviera del Corallo: strade impraticabili"

Di: Redazione Sardegna Live

"Grazie all'amministrazione Conoci la città di Alghero è diventata la Gruviera del Corallo: le strade sono a dir poco impraticabili, con fosse e buchi ben oltre il pericolo. Se ne frega altamente la giunta con i delegati competenti. Meglio il quieto vivere con il sindaco da cui dipendono le loro poltrone. Intanto automobilisti, ciclisti e motociclisti che devono farsi il segno della croce ogni volta che escono di casa".

E' l'accusa rivolta al primo cittadino del consigliere di opposizione Valdo di Nolfo (Sinistra in Comune). "Se in questi anni l'amministrazione di destra ci ha abituato alla Gruviera del Corallo, la novità degli ultimi mesi è il menefreghismo nei confronti dei disabili - prosegue -. Per realizzare i lavori della fibra vengono chiuse strade per giorni e giorni, coperti per la stessa durata dei lavori i cartelli per il parcheggio riservato ai disabili, anche quelli personali".

"Le famiglie sono disposte a fare sacrifici per i lavori pubblici, aspettano anche 5 giorni o una settimana, se c'è il fine settimana di mezzo, con il cartello per i disabili coperto - aggiunge -. Non capiscono ma si adeguano. Quello che non capiscono è perché dopo due settimane a nessuno viene in mente di rifare la segnaletica orizzontale, che non è un vizio, ma un diritto. E non lo capiscono, perché non c'è motivazione".

"L'unica motivazione è che ci sono assessori delegati che se ne fregano dei diritti dei disabili altrimenti sbatterebbero i pugni sul tavolo per ottenerlo. Ma sono sicuro che dopo questa nota stampa si troverà magicamente una soluzione: finiti i lavori - conclude il consigliere - verrà subito ripristinata la segnaletica orizzontale, anche grazie alla sensibilità della dirigenza dell'In House".