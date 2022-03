Sciopero autotrasportatori Sardegna. Lapia: "Si fermi questa psicosi, a rischio assistenza sanitaria"

La deputata del Gruppo Misto si appella ai cittadini: "Si ritorni alla ragione senza lasciarsi trasportare da false notizie diffuse tramite i canali social e messaggi"

Di: Redazione Sardegna Live

"Da ore in molti Comuni sardi si assiste a scene da film: i distributori di carburante sono oggetto di interminabili code di automobilisti, lo stesso accade nei supermercati. Si fermi questa psicosi, è a rischio l'assistenza sanitaria".

Così la deputata del gruppo Misto, Mara Lapia, dopo l'assalto di distributori e supermercati da parte dei cittadini in seguito vocale su WhatsApp di un autrasportatore nel quale si preannunciava il blocco ad olltranza dei Tir nell'Isola, con conseguenti problemi nell'approvvigionamento di generi alimentari e di carburante.

La deputata nuorese si appella ai cittadini "affinché non si metta in pericolo l'assistenza ai malati con mezzi di soccorso che rischiano di ritrovarsi senza carburante, e con medici e operatori sanitari che non potrebbero raggiungere gli ospedali".

"Si ritorni alla ragione senza lasciarsi trasportare da false notizie diffuse tramite i canali social e messaggi. Se diventa necessario - conclude - chiedo ai titolari dei distributori di dare precedenza ai mezzi di soccorso e al personale sanitario".