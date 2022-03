Ciclista travolto e ucciso da un'auto sulla Sassari-Sennori

Schianto frontale con un'auto che procedeva in senso contrario

Di: Redazione Sardegna Live

Un ciclista 48enne residente a Sennori, Adriano Testone, è morto dopo essere stato travolto da un'auto lungo la SS 200 che collega Sassari e Sennori.

L'incidente attorno alle 17, dopo lo svincolo per Sorso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Polizia stradale di Sassari, il ciclista stava percorrendo la strada in direzione Sennori quando si è scontrato frontalmente con un'auto condotta da una donna che procedeva in senso contrario.

Testone ha compiuto un volo di diversi metri atterrando oltre la carreggiata. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non c'era più nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Sassari per la coadiuvare le operazioni della Stradale e i Vigili del fuoco.