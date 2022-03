Schianto alle porte di Laconi, così è morto Alessandro

Incidente mortale questo pomeriggio sulla Sp 52, all'altezza del bivio che conduce a Laconi. A perdere la vita un uomo di 60 anni. Si trovava alla guida della sua auto quando è uscito di strada. Non sono chiare le dinamiche del drammatico incidente. Secondo quanto ricostruito, dopo aver sbandato per cause da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo.

La vittima si chiamava Alessandro Spiga, agente di commercio di 60 anni originario di Siddi.

Sul posto il 118. I soccorritori hanno inutilmente praticato le manovre di rianimazione, ma l'automobilista è morto poco dopo il loro arrivo.

Intervenuti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Isili, che hanno effettuato i rilievi e lavorano per ricostruire la dinamica.