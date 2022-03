Caro carburanti. Sciopero in Sardegna, tir davanti ai porti

"Con il prezzo del gasolio a questi livelli non è possibile andare avanti"

Di: Redazione Sardegna Live

Trapelano i primi dettagli sullo sciopero indetto dagli autotrasportatori a partire da lunedì prossimo, 14 marzo. Si comincerà all'alba e non c'è un termine stabilito.

Saranno coinvolti gli scali di Cagliari, Olbia, Oristano e Porto Torres.

“Sarà una protesta pacifica, senza alcun blocco, ma con il prezzo del gasolio a questi livelli non è possibile andare più avanti", hanno precisato i promotori dello sciopero.

La decisione di mobilitarsi è stata presa ieri nel corso della riunione tenutasi a Tramatza, a cui hanno partecipato oltre 300 camionisti.

“La gente ci deve appoggiare. Non faremo mancare il cibo, i prodotti di prima necessità, come latte e farmaci. Vogliamo far valere i nostri diritti, come la defiscalizzazione del gasolio e avere la certezza dei pagamenti”, spiega Franco Funedda.

