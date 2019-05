Legionella killer, donna 62enne muore dopo il ricovero al Brotzu

La commercialista cagliaritana purtroppo non ce l’ha fatta

Di: Alessandro Congia

Simona Caddeo, una nota commercialista 62enne di Cagliari, purtroppo non ce l’ha fatta: è morta dopo il ricovero all'ospedale Brotzu di Cagliari per complicanze di una polmonite causata da un'infezione batterica di legionellosi.

Dopo un viaggio a Varese, aveva accusato febbre alta e uno stato di debolezza: qualche giorno fa si era recata al pronto soccorso dove per l’appunto i medici gli avevano diagnosticato l’infezione e ricoverata immediatamente in Medicina per le dovute terapie e cure del caso. Purtroppo però le sue condizioni di salute si sono aggravate e la 62enne è spirata