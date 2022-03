Alghero. Occupa uno stabile con la figlia di 9 anni. “Aiutatemi a trovare una casa”

Ecco dove si è accampata Sara

Di: Cristina Tangianu e Alessandra Leo

Sara ha 37 anni, è algherese, ed è mamma di una splendida bambina di 9 anni.

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la sua storia, quella di donna che lotta disperatamente per una casa, e raccolto il suo appello sperando che possa arrivare a chi può e deve far qualcosa per aiutarla.

“Mamma ti darà un tetto sopra la testa” dice Sara alla figlia quando andiamo a trovarla nello stabile che ha occupato da qualche giorno. Siamo a Fertilia, lungomare Rovigo, è qui, dove un tempo c’erano uffici regionali, Sara ha trovato un posto dove stare temporaneamente, spera.

Sara fa tutto da sola e la forza la trova proprio in sua figlia. Al momento va avanti con 600 euro del reddito di cittadinanza, vorrebbe una casa in affitto, la sta cercando, ma si è scontrata con non poche difficoltà. Come garanzia potrebbe dare solo la pensione del padre, ritenuta poco affidabile da chi affitta.