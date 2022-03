Coldiretti. A Cagliari la spesa sospesa per l’Ucraina

Iniziativa promossa su tutti i mercati di Campagna Amica italiani

Di: Redazione Sardegna Live

Domani nel mercato di Campagna Amica di Cagliari, in piazza dei Centomila, parte la spesa sospesa per l’Ucraina da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando anche in Sardegna.

Iniziativa promossa su tutti i mercati di Campagna Amica italiani che vede la collaborazione nel sud Sardegna della Caritas Diocesana e dell’associazione Oci, Organizzazione cittadini immigrati.

La Spesa sospesa contadina ricalca il modello dell'usanza campana del "caffè sospeso", quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare made in Sardinia, di altissima qualità e a km zero. Con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti, in tutti i mercati contadini sono stati allestiti dei corner dedicati dove fare le proprie offerte, anche in collaborazione con parrocchie, Comuni e associazioni.