Cagliari. Scontro auto-bus: grave 31enne, trasferito in ospedale

L'uomo è stato ricoverato con assegnato codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Un 31enne è stato trasportato in ospedale con assegnato un codice rosso a causa delle ferite riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Cagliari, all'incrocio tra via della Pineta e via Milano.

L'uomo era al volante di una Fiat 500 e stava svoltando verso via Milano quando, per cause ancora da accertare, è andato a scontrarsi con un bus del Ctm.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 31enne in ospedale in gravi condizioni.