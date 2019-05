“Due” in tutte le lingue del mondo. Mercoledì la E.Sperimenti Dance Company a Palazzo di Città

Il secondo appuntamento di “Primavera a Teatro” andrà in scena alle 20.30

Di: Antonio Caria

Mercoledì 29 maggio alle 20.30 a Palazzo di Città, secondo appuntamento della rassegna “Primavera a Teatro” diretta da Livia Lepri e organizzata dall’Associazione Danza Estemporada.

“ΔΥΟ, DEUX, 두, DOS, TWO,二, ВТОРАЯ, ZWEI, 二つ, DU, दो, DUE”, questo è il titolo della nuova produzione GDO, vedrà protagonista la E.Sperimenti dance company. Uno spettacolo che raccoglie le personalità dei singoli danzatori in un’onda di emozioni e contaminazioni, di gestualità e suggestioni musicali.

Il team diretto dal coreografo Daniele Toti, al Civico di Sassari presenterà un viaggio dalle intense vibrazioni, capaci di arrivare direttamente al cuore e all’anima passando attraverso lo stile emozionale, frizzante e ricco di energia positiva di uno dei più interessanti ed internazionali ensemble ‘made in Italy’, definito “individual performers turn out in to the company”.