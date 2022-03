Come si può adottare un bambino ucraino?

In tantissimi ci state scrivendo per porci questa domanda. Vi rispondiamo in questo articolo riprendendo le parole del deputato Ugo Cappellacci rilasciate ai microfoni di Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri mattina gli ottanta profughi arrivati in Sardegna dall’Ucraina sono stati accolti da applausi, abbracci e sorrisi. Sono soprattutto bambini e ragazzini dai 2 ai 14 anni provenienti da alcune case famiglia del Donbass e accompagnati da un piccolo gruppo di mamme adottive.

Il primo a scendere dal pullman è stato il deputato Ugo Cappellacci che, con l'Unione interparlamentare per l'amicizia tra Italia e Ucraina, è andato a prenderli al confine fra la Polonia e l'ex stato sovietico. In braccio teneva una bellissima bambina, entrambi col sorriso stampato sul volto. Immagini che hanno fatto il giro del web e sono entrate nel cuore di tutti.

La voglia di dare una mano è tantissima e, infatti, ci state scrivendo messaggi su messaggi per porci questa domanda: “Come si può adottare un bambino ucraino?”. Vi rispondiamo riprendendo le parole di Cappellacci rilasciate ai microfoni di Sardegna Live qualche giorno fa (video in basso).

"È possibile candidarsi mandando una mail all’indirizzo all’indirizzo accoglienzaucraina@gmail.com dopodiché la valutazione verrà fatta dalle istituzioni e autorità competenti”, non da noi di Sardegna Live (vogliamo precisare rispondendo ad alcune domande) e non dall’ex presidente della Regione.

Intanto, parte del gruppo è ospitato alla casa per anziani di Terrmaini a Cagliari, gli altri a Quartu Sant'Elena dalle suore vincenziane.

Un'altra missione? "Ci sono almeno altre 150 persone che ci aspettano - ha detto il console Anthony Grande - come si fa a dire di no alle richieste? Il problema dei bambini è che da soli non possono uscire senza di noi. Ci stiamo già organizzando per una nuova missione".