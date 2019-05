Furto di energia elettrica, nei guai due persone

Di: Redazione Sardegna Live

I militari della locale Stazione Carabinieri in collaborazione con una unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro due persone di 20 e 36 anni, per il reato furto aggravato continuato.

I Carabinieri a seguito di perquisizione domiciliare hanno accertato che era stato manomesso l’impianto elettrico attraverso l’allaccio abusivo di un cavo alla rete pubblica. L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Ottana ha consentito, inoltre, di segnalare alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti il 20enne, disoccupato del posto, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

Al momento non è dato quantificare il volume elettrico sottratto impropriamente alla società, le dovute verifiche sono in corso da parte degli operai. Prosegue dunque senza sosta la lotta alle manomissioni di contatori di energia elettrica e della rete idrica, da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro che ogni giorno sono impiegati in un capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legge e al contrasto dei reati comuni.